Oschatz: Milchlaster verliert nach Unfall Diesel

Oschatz. Nach einem Zusammenstoß eines Milchlasters mit einem Auto musste in den Nachmittagsstunden die Kreuzung Bundesstraße 6/Bahnhofstraße gesperrt werden. Der Kleinwagen hatte bei dem Zusammenstoß offenbar den Tank des Milchlasters so beschädigt, dass Diesel auslief. Dabei muss sehr viel Kraftstoff ausgelaufen sein, denn die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz deckten und fegten den Kreuzungsbereich großflächig mit Kraftstoffbindemittel ab.

Parallel dazu pumpten Kameraden der Oschatzer Feuerwehr den restlichen Kraftstoff aus dem Tank ab. Der Milchlaster konnte deshalb nicht mehr mit eigenem Antrieb die Unfallstelle verlassen. Zahlreiche Kraftfahrer, die im einsetzenden Feierabendverkehr unterwegs waren, mussten kurze Wartezeiten in Kauf nehmen. Der Verkehr auf der Bundesstraße 6 in Richtung Leipzig wurde über die Promenade und dann in Richtung Wermsdorfer Straße umgeleitet. Bei dem Unfall wurden keine Menschen verletzt. Polizeibeamte und Feuerwehrleute übernahmen auf der Kreuzung die Regelung des Verkehrs.

Von Hagen Rösner