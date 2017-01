Sornzig. Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstag in Sornzig, nachdem sich ein Hauseigentümer Sorgen um seine Mieter im ehemaligen Sornziger Lehrlingswohnheim gemacht hatte. Von dem Paar hatte der Vermieter sowie Nachbarn einige Tage nichts gehört. Stattdessen waren die Haustiere des Paares – ein Hund und eine Katze – zu hören. Das veranlasste den Vermieter, sich an die Polizei zu wenden.

Diesem Hinweis gingen schließlich Beamte der Torgauer Polizeidienststelle in Sornzig nach, die zudem Mitarbeiter des Ostrauer Tierheimes informiert hatten. Die Tierheimmitarbeiter sollten sich um den Hund und die Katze kümmern. Nach dem Öffnen der Wohnung wurden die beiden Bewohner darin tot aufgefunden. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Derzeit steht noch keine Todesursache fest. Mutmaßungen, die bereits in der Öffentlichkeit kursieren, dass es sich dabei um Drogentote handeln könnte, können nicht bestätigt werden. Bei Beiden – so der Vermieter – hätte er bisher keine Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt. Bei den Toten handelt es sich um eine Lebensgemeinschaft im mittleren Alter, die in Sornzig seit zwei Jahren in dem Fünfparteien-Mietshaus lebt.

Von Bärbel Schumann