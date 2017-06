Magdeburg. Unbekannte Jugendliche sind in eine Wohnung in Magdeburg eingedrungen und haben mehrere Jugendliche beleidigt und geschlagen. Ein Teil der Aussprüche sei fremdenfeindlich gefärbt gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die attackierten fünf Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren sind Afghanen und Pakistaner, die Angreifer sollen nach Polizeiangaben Deutsche sein. Die genauen Namen seien aber noch nicht ermittelt. Zum Teil sollen sich die Jugendlichen auch aus der Schule kennen.

Der Angriff ereignete sich am späten Freitagabend. Unter einem Vorwand hätten die Angreifer geklingelt, hieß es weiter. Die Opfer seien zum Teil festgehalten und geschlagen worden. Neben Beleidigungen wurde auch Wohnungseinrichtung beschädigt. Im Krankenhaus befinde sich keiner der Angegriffenen, sagte der Sprecher. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Angriffs.

LVZ