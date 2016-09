Magdeburg. Zur Partynacht der Polizei in Magdeburg sind rund 3000 Besucher gekommen. Die Polizeidirektion sprach am Samstag von einem Erfolg. Alle Erwartungen seien übertroffen worden. Interessierte konnten sich am Freitagabend auf dem Gelände in der Magdeburger Innenstadt unter anderem über die Tatortarbeit informieren und einen Blick in die Gewahrsamszellen werfen. Zudem gab es Live-Musik und Infostände. 190 Beamte waren bis in die Nacht hinein im Einsatz und beantworteten Fragen.

Die Polizeidirektion hat die Partynacht anstelle eines klassischen „Tag der offenen Tür“ veranstaltet, um Nachwuchs zu gewinnen. Sachsen-Anhalt will seine Landespolizei deutlich aufstocken und im kommenden Jahr 700 statt 350 Anwärter einstellen.

Eine Initiative hatte zum Boykott der Veranstaltung aufgerufen. An der Gegenparty am nahegelegenen Hasselbachplatz unter dem Motto „Wir feiern lieber ohne Cops“ nahmen laut Polizei bis zu 140 Menschen teil. Größere Störungen habe es nicht gegeben.

Von LVZ