Görlitz. Ein 37 Jahre alter Patient aus dem Maßregelvollzug wird seit Montagabend in Ostsachsen vermisst. Er sei nach einem unbegleiteten Freigang nicht ins Krankenhaus Großschweidnitz zurückgekehrt, teilte die Polizei in Görlitz am Donnerstag mit. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wofür er verurteilt wurde, konnte die Polizei nicht sagen. Er habe aber seine Haftstrafe bereits verbüßt und sei im Anschluss daran in den Maßregelvollzug gekommen.

Der Gesuchte ist 1,77 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur, braune Augen und sehr kurze Haare oder eine Glatze. Auffällig sind die Tattoos des Mannes: Auf der Brust trägt er zum Beispiel ein Kopf-ähnliches Tattoo mit zwei Schädeln und Hörnern. Auf der linken Schulter hat er einen Stierkopf und auf der rechten Schulter ein Herz mit Flügeln mit der Inschrift «zornig». Er könnte sich in den Landkreisen Bautzen oder Görlitz sowie in den Regionen Leipzig und Dresden aufhalten, hieß es.

LVZ