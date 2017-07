Schmölln. Ein herrenloses Pferd, dass am Mittwoch gegen 11.10 Uhr aus einem Schmöllner Wald in der Thomas-Müntzer-Siedlung galoppierte, sorgte für einen Polizeieinsatz. Der Sattel am Pferd war fast abgerissen und hing verdreht an dessen Rücken. Als die Polizei eintraf, hatten Passanten das Tier bereits eingefangen. Die Reiterin kam kurz darauf hinzu und gab an, dass das Pferd nach einem Sturz durchging und davonrannte. Sowohl Pferd als auch Reiterin trugen leichte Schürfwunden davon, teilte die Polizei mit.

Von ovz