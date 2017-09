Pilzsucher in Ostsachsen auf Abwegen

Bautzen. Gleich drei Pilzsucher auf Abwegen haben im Landkreis Bautzen die Polizei beschäftigt. Die Ehepartner zweier 61 und 62 Jahre alten Männer und einer 62-jährigen Frau hatten am Donnerstag jeweils die Polizei alarmiert, weil die Pilzsucher vorübergehend verschwunden waren. Alle drei wurden schließlich wohlbehalten entdeckt oder kehrten mit Verspätung nach Hause zurück.

Die Polizei rief am Freitag alle Sammler dazu auf, ein paar Verhaltensregeln zu beachten. Pilze sollten nur in bekannten Waldstücken gesucht werden, wenn möglich nicht alleine. Die Sammler sollten möglichst ein Handy einstecken. Eine Suche nach Vermissten sei sehr aufwendig und so mancher Einsatz vermeidbar, erklärte die Polizei.

LVZ