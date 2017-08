Planenschlitzer stehlen etwa 350 Reifen im Wert von 60.000 Euro

Leipzig. Planenschlitzer haben in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn 14 Reifen im Wert von 60.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Fahrer eines Sattelschleppers diesen in Höhe des Dreiecks Nossen am Rastplatz Muldental abgestellt.

Unbekannte schlitzten zunächst die Plane des LKW auf. Danach entfernten sie die Plombe von der hinteren Tür. Anschließend luden sie etwa 350 Reifen der Marke Continental ab und verschwanden mit dieser Beute. Das Stehlgut hat einen Wert von etwa 60.000 Euro. Zur gesamten Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

joka