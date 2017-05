Grimma. Unbekannte haben einen auf der Raststätte Muldental-Nord an der Autobahn 14 bei Grimma abgestellten Sattelzug am Donnerstag aufgeschlitzt. Der 32-jährige Fahrer hatte geschlafen, als die Täter zuschlugen. Auf der linken Seite des Lasters prangte in der Plane ein großer Schlitz. Außerdem war die Werksplombe am Heck beschädigt und die Türen zur Ladefläche leicht geöffnet. Den Angaben der Polizei zufolge gab der Fahrer an, dass laut Frachtpapieren die Hälfte der geladenen 866 Reifen eines Markenherstellers fehlten. Der Schaden wurde auf 43.000 Euro geschätzt. Den Sachschaden bezifferte der 32-Jährige mit circa 500 Euro. Die Kripo Leipzig ermittelt nun wegen Bandendiebstahl.

