Borsdorf/Leipzig. „Wir können bestätigen, dass es in der Nacht einen Polizeieinsatz in Borsdorf gegeben hat. Es gibt keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen“, erklärte Polizeisprecher Alexander Bertram am Samstagvormittag auf Anfrage von LVZ.de.

Nach Mitternacht waren die Beamten nach LVZ-Informationen zu der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Leipziger Straße gerufen worden. Nach Augenzeugenberichten waren zahlreiche Polizeifahrzeuge vor Ort. Die Straße wurde teilweise gesperrt. Der Einsatz zog sich laut Bertram bis in die frühen Morgenstunden. Was der Anlass dafür war – ob es eine Auseinandersetzung oder einen anderen Hintergrund gab – teilte er auch auf Nachfrage nicht mit.

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Leipziger Straße bietet nach Angaben der Gemeinde Borsdorf bis zu 120 Asylbewerbern Platz. In Borsdorf befindet sich seit Ende Januar zudem eine Einrichtung für minderjährige Asylbewerber, in der zuletzt etwa 20 Flüchtlinge untergebracht waren.

Von nöß