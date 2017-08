Polizei fasst Autodieb nach Verfolgungsjagd über die A4

Dresden. Eine Verfolgungsjagd ist an der Überfahrt der A4 zur A17 Richtung Prag mit einem Unfall zu Ende gegangen. Die Leitplanke wurde auf einer großen Strecke durchbrochen. Der Fahrer ist zu Fuß weitergeflüchtet und wurde gefasst. Nach ihm wurde mit einem Spürhund und einem Hubschrauber gesucht, wie die Polizei am Donnerstag in Dresden mitteilte.

Die Polizei hat sich am Donnerstagmorgen eine Verfolgungsjagd mit einem Mann über die A4 geliefert. Am Dreieck Dresden-West wurde der Mann gestellt. Zur Bildergalerie

Der Verdächtige habe sich einer Verkehrskontrolle entzogen und sei mit hoher Geschwindigkeit weitergefahren. Bei der Abfahrt der A4 auf die A17 habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug sei im Graben gelandet, der Mann weiter geflüchtet. Die Polizei ermittelte, dass das Auto als gestohlen gemeldet wurde. Die Überfahrt zur A17 werde für längere Zeit gesperrt sein, hieß es.

