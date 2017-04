Dresden. Die Polizei hat den mutmaßlichen Mörder einer 41-jährigen Dresdnerin in den frühen Morgenstunden des Montags gefasst. Der 29-jährige Shahjahan Butt wurde gegen 0.45 Uhr von Polizisten in einem Zug bei Villach in Österreich erkannt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Personenüberprüfung hatte anschließend ergeben, dass es sich um den gesuchten Pakistaner handelt.

Ihm wird zur Last gelegt, seine 41-jährige Lebensgefährtin ermordet zu haben. Die Leiche der Vietnamesin wurde am Freitagabend von einem Bekannten in ihrer Wohnung an der Alaunstraße in der Dresdner Neustadt gefunden. Schnell hatten sich die Hinweise verdichtet, dass der zu diesem Zeitpunkt in Dresden nicht mehr auffindbare, seit 2015 als Aslybewerber in der Stadt lebende 29-Jährige der Täter sein könnte.

Von uh