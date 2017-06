Erfurt. Auf einem Parkplatz an der Autobahn A71 (Erfurt - Schweinfurt) westlich von Erfurt haben Polizisten in einem Auto eine Leiche entdeckt. Die genauen Todesursache des Mannes stehe noch nicht fest, teilte die Landespolizeidirektion in Erfurt am Montag mit. Der herbeigerufene Notarzt habe sich nicht festlegen wollen. Auch Alter und Herkunft des Toten sowie der Todeszeitpunkt seien noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Eine Streife der Autobahnpolizei war am Vormittag auf das Auto aufmerksam geworden.

LVZ