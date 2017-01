Polizei geht bei Todesfällen in Sornzig nicht von Strafftat aus

Sornzig. Nach dem Fund eines toten Paares in einer Mietwohnung im Mügelner Ortsteil Sornzig geht die Polizei nicht von einer Straftat aus. Wie die Polizei informierte, wurden die Staatsanwaltschaft in Torgau und die Rechtsmedizin eingeschaltet. Auch am Freitag waren Beamte noch vor Ort, um Spuren zu sichern. „Uns geht es in erster Linie darum, Todesumstände und Zeitpunkt festzustellen“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt und kündigte noch für Freitag eine gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei zu dem Fall an.

Von Hagen Rösner