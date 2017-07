Weddersleben. Bei dem Polizeieinsatz am Montag im Harz haben die Beamten ein Waffenlager sichergestellt, darunter eine Maschinenpistole und sieben Gewehre. Auch drei Pistolen, mehrere Hieb- und Stichwaffen und Substanzen zur Herstellung von Pyrotechnik oder Sprengmitteln wurden bei dem 28-Jährigen gefunden.

Der Mann aus Weddersleben in Sachsen-Anhalt war bei dem Polizeieinsatz am Montag getötet worden, ein Beamter des Sondereinsatzkommandos (SEK) wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der 28-Jährige ein Familienmitglied mit einer Waffe bedroht und sich anschließend in seinem Zimmer in dem Haus im Weddersleben verschanzt. Als die Beamten anrückten, habe der Mann mit einer Maschinenpistole sofort das Feuer eröffnet. Bei der anschließenden Schießerei sei er tödlich getroffen worden.

Die sichergestellte Maschinenpistole befindet sich nun zur Untersuchung im Landeskriminalamt (LKA), die anderen Waffen werden derzeit von der Kriminalpolizei auf ihre Echtheit und Herkunft überprüft. Die Hintergründe der tödlichen Schießerei sind immer noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

