Pegau. In Pegau im Landkreis Leipzig hat die Polizei in der Nacht zu Montag einen Mann und eine Frau festgenommen. Im Auto des Duos fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Betäubungsmittel-Utensilien.

Anwohner der Schmalen Gasse hatten in der Nacht zu Montag um 3.30 Uhr die Polizei gerufen. Sie hatten einen 35-Jährigen und eine 32-Jährige beobachtet, die sich an Haustüren und Fahrzeugen zu schaffen machten. Als die Polizisten im Ortsteil Thesau eintrafen, waren die beiden bereits geflohen. Die Anwohner konnten den Wagen der beiden jedoch so gut beschreiben, dass die Polizei diesen im naheliegenden Ortsteil Kitzen entdeckte.

Die Gesuchten befanden sich derweil in einem Innenhof. Die Begründung der beiden: Sie seien auf der Suche nach einer Tankstelle. Laut Aussage des Hausbesitzers jedoch sei das Tor, das sonst stets geschlossen sei, geöffnet und der Bewegungsmelder ausgeschaltet worden. Als sie das Auto untersuchten, entdeckten die Polizisten eine Feinwaage, Verpackungsmaterial und „pflanzliche, kristalline und flüssige Stoffe in geringer Menge“, so die Polizei. Zudem war das Auto nicht versichert und stand kurz vor der Zwangsentstempelung.

Der Mann und die Frau müssen sich nun wegen Einbruchs und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Frau wurde zudem Blut entnommen, da sie am Vortag Crystal konsumiert haben soll.

