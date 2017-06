Züllsdorf/Cottbus. Die Polizei hat an der Landesgrenze zu Sachsen in einem Waldstück bei Züllsdorf (Elbe-Elster) eine illegale Technoparty aufgelöst. Wie sie am Sonntag mitteilte, wurden den knapp 300 Partygästen am Samstagabend Platzverweise erteilt. Den Angaben zufolge entdeckten die Beamten Drogen. In der Folge wurden sieben Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet, einer der Gäste muss sich wegen Beleidigung verantworten. Bei dem Einsatz wurde die Brandenburger Polizei von ihren Kollegen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützt.

