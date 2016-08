Leipzig. Zwei Kilogramm an Betäubungsmitteln, 80.000 Euro in bar und darüber hinaus noch Diebesgut stellte die Polizei nach einer Verkehrskontrolle in Borsdorf (Landkreis Leipzig) sicher. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Mittwoch.

Polizisten wollten am Nachmittag gegen 16 Uhr im Ortsteil Zweenfurth einen Kastenwagen samt Anhänger kontrollieren. Der Fahrer des Gespanns gab jedoch Gas. Die Flucht endete in der Nähe einer Kleingartensparte „Zum Grünen Winkel“. Als das Auto zum Stehen kam, sprangen Fahrer und Beifahrer hinaus und flüchteten in einen nahen Wald. Die Beamten überprüften nun das Fahrzeug. Sie fanden Mobiliar und Werkzeug, darunter einen Bohrhammer, welcher nach einem Diebstahl in Leipzig zur Fahndung ausgeschrieben war. Auto und Anhänger wurden beschlagnahmt und die Identität des Halters ermittelt.

Nachdem sie eine Anordnung zur Durchsuchung hatten, begaben sich die Polizisten zum Bungalow des Halters. Dieser war inzwischen zu seinem Auto zurückgekehrt. Als er die Beamten sah, flüchtete er abermals. Die Ordnungshüter erwischten ihn schließlich, als er versuchte, in seinen Bungalow einzusteigen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung des Gebäudes stieß die Polizei auf zwei Kilogramm eines nicht näher benannten Betäubungsmittels und Bargeldreserven in Höhe von 80.000 Euro. Wie sich herausstellte, besaß der 30-jährige Verdächtige zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Nun sitzt er hinter Gittern und muss sich unter anderem wegen Verstoßes gegen das BtMG und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

joka