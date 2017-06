Eilenburg. Ohne Führerschein, betrunken und ohne Kennzeichen am Wagen: Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag einen 29-Jährigen festgenommen. Der Mann fuhr gegen 2.45 Uhr die Schreckerstraße in Eilenburg entlang, wie die Beamten mitteilten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Das Ergebnis eines Bluttest steht noch aus. Zudem wurde das Auto 2017 stillgelegt.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit am Steuer, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

