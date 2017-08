Polizei sucht 45-Jährigen aus Fachkrankenhaus Wermsdorf

Leipzig. Ein 45-jähriger Mann hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr erneut aus dem Fachkrankenhaus Wermsdorf abgesetzt. Jetzt sucht die Polizei nach Steffen Tempel und warnt: Wer auf den Vermissten trifft, sollte direkten Kontakt meiden und sofort die Polizei informieren.

Tempel könne wegen seiner Krankheit in einen verwirrten Zustand fallen und dabei andere Menschen bedrohen oder gefährden. Außerdem sei der Mann womöglich auch eine Gefahr für sich selbst.

Tempel falle durch seine ungepflegte Erscheinung mit zotteligen, schwarzen, schulterlangen Haaren auf. Er trägt außerdem einen schwarzen Vollbart. Der etwa 1,80 Meter große, schlanke Mann wirke rund zehn Jahre älter als er tatsächlich sei. Der Vermisste trug zuletzt eine grüne Latzhose und habe vermutlich ein Mobiltelefon bei sich.

Vermisst: Der 45-jährige Steffen Tempel. Quelle: Polizei Oschatz

Erst im März war der Mann aus dem Krankenhaus entwichen und wurde dann in einem Konsum in Frankenhain aufgegriffen. Zu dem Zeitpunkt hatte er sich rund sechs Tage allein im Wald aufgehalten. Die Polizei vermutet, dass der Vermisste sich auch dieses Mal ähnlich verhalten könnte und fragt deshalb, ob es Hinweise auf Übernachtung an Unterständen gebe. Zeugen könnten ihn auch bei dem Versuch beobachtet haben, sich mit Lebensmitteln zu versorgen.

Wer Hinweise hat, sollte sich umgehend an das Polizeirevier Oschatz wenden, Theodor-Körner-Straße 2, 04758 Oschatz, Telefon (03435) 650-100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Von lyn