Dresden. Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) der sächsischen Polizei sucht mutmaßlich linksextreme Brandstifter, die in den vergangenen Monaten in Dresden drei Autos entzündet haben sollen. Zuerst traf es in der Nacht zum 29. März den Mitsubishi Grandi des Dresdner Politikprofessors Werner Patzelt (DNN berichteten). Am 30. April um 3 Uhr am Morgen stand ein Maserati an der Zittauer Straße in Flammen. In der Nacht zum 19. Mai wurde um kurz vor ein Uhr ein Audi A2 am Julie-Salinger-Weg angezündet. Wie das OAZ mitteilt, liegt zu zwei Bränden ein Bekennerschreiben vor.

Zeugen, denen im Umfeld der Brände verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 bei der Polizei zu melden. Hinweise werden darüber hinaus auch in jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

hh