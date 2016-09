Wolmirstedt. In Wolmirstedt (Landkreis Börde) ist ein 36-Jähriger in ein Gymnasium eingedrungen und hat Schüler und Lehrer mit einem Messer bedroht. Das sagte ein Polizeisprecher am Montag in Magdeburg. Der offenbar psychisch kranke Mann sei in den Klassenraum einer 8. Klasse gelaufen, habe Schüler und Lehrer nach draußen geschickt und sei allein zurückgeblieben. Zeitweise habe er mit einem Messer gedroht. Polizisten konnten den Mann zur Aufgabe überreden, nachdem er sich selbst verletzten wollte. Er wurde festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Was den 36-Jährigen zu der Tat bewogen hat, war zunächst noch unklar. Notfallseelsorger wurden informiert. Sie sollten die betroffenen Schüler und Lehrkräfte betreuen.

Von LVZ