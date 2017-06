Dresden. 17 mit Cannabis gefüllte Cliptütchen hatte ein 30-Jähriger in seiner Unterhose versteckt, als ihn die Polizei am Sonnabendnachmittag am Dresdner Hauptbahnhof kontrollierte. Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Drogendelikten und Rauschgifthandel aufgefallen war, gingen die Beamten bei der Durchsuchung ziemlich gründlich zu Werke, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Deshalb war auch das Versteck in der Unterhose nicht vor ihnen sicher. Weil sich aus der aufgefundenen Menge der Verdacht des Drogenhandels ergibt, zogen die Bundespolizisten auch das beim 30-jährigen gefundene Bargeld – in szenetypischer Stückelung – ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von uh