Dresden. In der Poststelle des Staatsministeriums für Justiz wurde am Donnerstag ein Brief mit weißem Pulver gefunden. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz und sicherten die Substanz. Nach Angaben der Polizei habe ein erster Schnelltest der Feuerwehr ergeben, dass es sich wahrscheinlich nur um Trauben- beziehungsweise Puderzucker handle. Mit einem abschließenden Testergebnis sei allerdings erst in den kommenden Tagen zu rechnen, so Polizeisprecher Marko Laske.

Der Sprecher des Ministeriums Jörg Herold bestätigte am Vormittag den Fund gegenüber den DNN: „Beim Öffnen des Briefes mithilfe eines automatischen Brieföffners rieselte weißes Pulver aus dem Umschlag. Der Vorfall gibt zunächst keinen Grund zur Besorgnis. Derartige Vorfälle kommen in Einrichtungen der Justiz häufig vor. Meist handelt es sich bei den Substanzen nur um Backpulver oder Mehl“, sagte Herold. Die Arbeit im Staatsministerium sei Aufgrund des Vorfalles nicht unterbrochen worden, so der Sprecher. Lediglich die Poststelle sei zeitweise außer Betrieb gewesen.

Auch in Justizgebäuden anderer Bundesländer sowie im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe waren am Mittwoch solche Sendungen aufgetaucht, die sich später aber als harmlos erwiesen. Es war Puderzucker. In Thüringen ist nach Funden in Gera und Erfurt unterdessen noch unklar, um welche Substanzen es sich handelt.

Von hh