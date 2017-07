Plauen/Zwickau. An einer Straßenbahnhaltestelle „Neue Elsterbrücke“ in Plauen im Vogtland hat ein Radfahrer einen behinderten Jugendlichen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Sonntag in Zwickau mitteilte, stieß der Unbekannte den 15-Jährigen und trat noch auf ihn ein, als er am Boden lag. Schließlich ging bei dem Vorfall, der sich schon am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignet hat, eine Frau dazwischen und verhinderte so weitere Angriffe. Der Radler fuhr davon. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Hinweise an das Polizeirevier Plauen, Telefon 03741/140.

Von LVZ