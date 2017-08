Leipzig. Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen in Markranstädt nach einem Unfall verstorben. Laut Polizei wollte der Mann gegen 8.30 Uhr vom Fußweg am Promenandenring auf die Straße auffahren. Dabei missachtete er offenbar den Verkehr.

Ein 59-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr bremsen, es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer noch an der Unfallstelle verstarb.

mpu