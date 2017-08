Dresden. Ein Radfahrer ist auf der Schweriner Straße in Dresden von einem Lastwagen erfasst worden und hat schwere Verletzungen am Kopf erlitten. Der 19-Jährige wurde am Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht, sagte die Polizeidirektion Dresden.

Die Straße war den Abend über stadtauswärts gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht sagen.

LVZ