Radfahrerin verletzt sich bei Sturz in Bach tödlich

Greifendorf. Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Greifendorf. Eine 59 Jahre alte Radfahrerin kam dabei ums Leben. Die Frau war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße Am Rubinberg aus Richtung B 169 unterwegs. Sie kreuzte dann die Straße und fuhr aus bisher unbekannter Ursache in den angrenzenden Klatschbach. Die 59-Jährige prallte gegen die steinerne Bachlaufbefestigung und erlitt dabei schwere Verletzungen, an denen sie noch am Unfallort verstarb.

Von LVZ