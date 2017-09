Räuber will nach Überfall Tatwaffe in Kneipe reinigen lassen

Leipzig. Ein bewaffneter Räuber hat sich nach einem Supermarkt-Überfall in einer Kneipe selbst entlarvt. Er wollte dort das Messer, mit dem er kurz zuvor Angestellte des nahegelegenen Supermarktes in Bernburg (Salzlandkreis) bedroht haben soll, reinigen lassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 33-Jährige habe am Donnerstagabend einen Einkaufsmarkt maskiert und mit Messer in der Hand überfallen, teilte die Polizei mit. Er erbeutete Kasseneinnahmen im dreistelligen Bereich und machte sich anschließend mit dem Fahrrad aus dem Staub.

Lange blieb der Räuber allerdings nicht verschwunden. Am gleichen Abend tauchte er nach Polizeiangaben in der nahegelegenen Kneipe auf, legte die Tatwaffe auf den Tresen und bat das Personal, sein Messer zu reinigen. Aufmerksame Gäste hörten den ungewöhnlichen Wunsch. Dank der öffentlichkeitswirksamen Fahndung stellten sie einen Zusammenhang zu dem Überfall her und informierten die Polizei.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen wenig später fest. In seiner Hosentasche fanden sie das erbeutete Geld. Der Mann sitzt inzwischen in Burg in Untersuchungshaft, nachdem dies laut Polizei am Freitag ein Richter in Magdeburg anordnete.

LVZ