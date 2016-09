Bautzen. Es flogen Flaschen, Steine und Holzlatten: Zwischen Einheimischen, Flüchtlingen und der Polizei ist es am Mittwochabend in Bautzen zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Rund 80 gewaltbereite Männer und Frauen – laut Polizei zum Großteil aus dem politisch rechten Spektrum – sowie 20 junge Asylbewerber standen sich auf dem Kornmarkt in der Innenstadt gegenüber. Ein Polizeigroßaufgebot von 100 Beamten musste beide Lager trennen. Es gab mehrere Verletzte.

Wie die Beamten in Görlitz mitteilten, wurden die Ordnungskräfte gegen 20.50 Uhr von Bürgern per Notruf alarmiert. Die Einheimischen skandierten den Angaben zufolge „Parolen, wonach Bautzen und der Kornmarkt den Deutschen gehören würde“. Die Polizei forderte die Gruppen auf, den Platz zu verlassen. Aus der Reihe der Flüchtlinge wurden die Beamten mit Flaschen und Holzlatten beworfen. Es seien daraufhin Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt worden. Nach Zeugenaussagen sollen die Tätlichkeiten am Abend von den Asylbewerbern ausgegangen sein.

Krankenwagen mit Steinen attackiert

Um der Lage Herr zu werden, forderte die Polizei alle verfügbaren Streifenkräfte, Unterstützung der Bundespolizei sowie aus Dresden, Leipzig und Zwickau an. Die Flüchtlinge zogen – von den Einheimischen verfolgt – zur Asylbewerberunterkunft für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) in der Dresdener Straße. Um Übergriffe zu verhindern, positionierten sich die Beamten vor dem Gebäude. Die 32 Bewohner wurden gebeten, das Heim nicht zu verlassen.

Die Rechtsextremen stoppten einen Rettungswagen, der zur Versorgung eines verletzten 18-jährigen Marokkaner angefordert wurde, bei der Anfahrt zum Heim. „Dieser wurde von mehreren augenscheinlich rechtsmotivierten Männern an der Friedensbrücke an der Anfahrt gehindert und mit Steinen beworfen. Daraufhin brachen die Sanitäter die Anfahrt ab“, so die Polizei. Unter dem Schutz der Beamten wurde ein zweiter Rettungswagen anschließend zu dem Heim geleitet und brachte den 18-Jährigen ins Krankenhaus. Ein 20-jähriger Libyer wurde zudem am Kopf verwundet. Die Verletzungen soll er sich laut Polizei allerdings mit einer Bierflasche selbst zugefügt haben.

Polizeieinsatz bis tief in die Nacht

Erst nach knapp sechs Stunden – gegen 2.30 Uhr – war der Polizeieinsatz beendet. Festnahmen gab es offenbar keine. Zu weiteren Auseinandersetzungen sei es nicht mehr gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung und sucht Zeugen. Diese können sich beim Polizeirevier Bautzen oder telefonisch unter der Nummer 03591 / 356-0 melden.

In Bautzen leben nach Angaben des Landkreises derzeit 685 Flüchtlinge. Insgesamt gibt es vier Gemeinschaftsunterkünfte, darunter zwei für die sogenannten UMA. Im Zentrum der ostsächsischen 40.000-Einwohner-Stadt war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Konflikten gekommen. Zuletzt wurde am Dienstagabend ein 32 Jahre alter Bautzener durch einen Flaschenwurf verletzt. Im Februar hatten Schaulustige einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft zugesehen und die Löscharbeiten behindert. Im März war Bundespräsident Joachim Gauck bei einem Besuch in Bautzen beschimpft und beleidigt worden. Damals hatte er mit Bürgern über die Flüchtlingskrise diskutiert.

Von Robert Nößler / Matthias Roth