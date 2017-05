Leipzig. Im sächsischen Mockrehna bei Eilenburg stand in der Nacht zu Samstag ein Reifenstapel an einer Autowerkstatt lichterloh in Flammen. Das Feuer griff auch auf die angrenzende Halle über. Vermutlich haben Unbekannte den Stapel aus alten Reifen und Holz vorsätzlich in Brand gesteckt, so die Polizei am Samstag auf Anfrage. Das Feuer habe immensen Schaden angerichtet.

Das Feuer hätte ohne den Einsatz von rund 50 Feuerwehrleuten an der angrenzenden Werkstatt noch deutlich größeren Schaden anrichten können. Quelle: Frank Schmidt

Gegen Mitternacht wurde der Brand über die Leitstelle der Polizei in Leipzig bekannt. Mehrere Freiwillige Feuerwehren in der Region rückten aus und kämpften schließlich mit mehr als 50 Mann gegen die Flammen. Rund zwei Stunden waren die Kameraden im Einsatz, bis sie das Feuer unter Kontrolle hatten.

Nach ersten Schätzungen der Polizei sind zigtausende Euro Schaden entstanden, die Summe liege im fünfstelligen Bereich. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung und prüft auch, ob der Reifenstapel mit Brandbeschleuniger bearbeitet worden ist.

Von lyn