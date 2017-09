Rund 1,1 Millionen Euro Schaden - Fahrzeugdiebe vor Gericht

Zwickau. Drei mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande stehen von Mittwoch an wegen gemeinschaftlichen Betrugs und Urkundenfälschung vor dem Landgericht Zwickau. Die 27 bis 39 Jahre alten Männer aus Osteuropa sollen nach Angaben des Gerichts vom Montag zwischen Ende 2012 und Dezember 2016 in 27 Fällen Lastwagen und Baumaschinen ergaunert haben. Sie meldeten sich auf Verkaufsanzeigen, zahlten nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aber nur einen Bruchteil des Kaufpreises an unter dem Vorwand, mit den Papieren erst eine Ausfuhrgenehmigung beim Zoll einzuholen. In Wirklichkeit sollen sie die Maschinen und Fahrzeuge in ostdeutsche Bundesländer weiterverkauft haben.

Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Gesamtschaden auf etwa 1,1 Millionen Euro. Die Angeklagten befinden sich seit Anfang Dezember 2016 in Untersuchungshaft. Weitere Mittäter sind bisher nicht bekannt. Für den Prozess sind elf Verhandlungstage bis Mitte Dezember angesetzt.

LVZ