Dresden. Das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Donnerstagmorgen eine Wohnung in Dresden-Striesen gestürmt. Der 28-jährige Bewohner hatte angekündigt, mit einer Waffe auf Menschen zu schießen, wie die Polizei mitteilte. Die Motive des Mannes sind derzeit unklar.

Der Mann hatte gegen 1.30 Uhr den Notruf der Polizei gewählt und seine Drohung geäußert. Er drohte den Polizisten zudem damit, jeden umzubringen, der ihm in die Quere komme. Daraufhin verfolgten die Beamten den Anruf zu einem Anschluss in einem Wohnhaus an der Borsbergstraße zurück und setzten das SEK in Bewegung. Auch ein Sprengstoffhund kam zum Einsatz.

Das SEK stürmte zunächst eine Wohnung, in der eine Frau und zwei Männer lebten. Das Trio war jedoch nicht für den Anruf verantwortlich. Sie hatten lediglich ihrem 28-jährigen Nachbarn kurzzeitig ein Mobiltelefon geliehen. Kurz darauf nahm das SEK den Tatverdächtigen gegen 6 Uhr in einer Nachbarwohnung fest. In seiner Wohnung fanden die Beamten eine Softairwaffe.

Die Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an. Gegen den 28-Jährigen wird wegen des Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.

Von uh