Sächsische Polizei gründet Ermittlungsgruppe – mehrere Wohnungen durchsucht

Leipzig. Der 43-Jährige Mike Welzel hält die Polizei im Freistaat weiter in Atem. Auch am Montag konnte der Gesuchte nicht festgenommen werden. Eine groß angelegt Suche mit Sondereinsatzkräften, Hubschrauber und Spürhunden in Steinigtwolmsdorf in der Nähe von Bautzen brachte keine Ergebnisse, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Die Beamten waren dem Hinweis einer Frau nachgegangen, die den Gesuchten gesehen haben wollte. Nach der am Sonntag gestarteten Öffentlichkeitsfahndung waren bei der Polizei insgesamt 14 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Der mit Haftbefehl gesuchte Welzel war der Polizei nach einer Verfolgungsjagd am Samstag in der Nähe von Meißen entwischt. Dabei hatte er auch einen Streifenwagen gerammt und auf die Beamten geschossen. Deshalb wird nun wegen versuchten Totschlags gegen ihn ermittelt. Nach einer Flucht in ein ehemaliges Möbelhaus konnte er entkommen.

Spezialkräfte durchsuchen Wohnungen

Inzwischen hat die Dresdner Polizei eine rund zwölfköpfige Ermittlungsgruppe zusammengestellt, die die weitere Fahndung nach dem 43-Jährigen koordinieren soll. Die Kriminalisten sollen insbesondere die Hinweise aus der Öffentlichkeitsfahndung auswerten.

Die Polizei sucht weiter nach dem vermissten Mike Welzel. Quelle: Polizei

Daneben hat die Polizei nach eigenen Angaben auf der Suche nach dem 43-Jährigen seit Sonntagabend mehrere Wohnungen in den Orten Braunsdorf, Taubenheim sowie Wilsdruff durchsucht. Dabei waren auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes (LKA) im Einsatz. Am Montag wurde zudem der Wagen des 43-Jährigen, der bereits am Samstag sichergestellt wurde, kriminaltechnisch untersucht. Das Fahrzeug, mit dem Mike Welzel am Samstag vor der Polizei geflüchtet war, war mit gefälschten Kennzeichen unterwegs.

luc