Schkeuditz. Ein 63-Jähriger hat am Flughafen Leipzig-Halle mit seinem Lkw einen 27-Jährigen in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren beide Fahrer zuvor auf der A14 in Richtung Dresden unterwegs gewesen und an der Ausfahrt Schkeuditz abgefahren.

Der 27-Jährige wollte nach rechts in Richtung Flughafen abbiegen und hielt einen kurzen Moment, um auf eine Lücke im Verkehr zu warten. Zugleich fuhr der 63-Jährige mit seinem Sattelauflieger auf die Linksabbiegerspur. Als frei war, fuhren beide Fahrzeuge gleichzeitig nach rechts. Dabei rammte der Lkw das Auto und drückte es an die rechte Leitplanke. Der jüngere Fahrer wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. An seinem Auto entstanden rund 10.000 Euro Schaden.

Die Polizei ermittelt gegen den Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

