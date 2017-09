Sattelzug kollidiert mit Bus: 15 Kinder und Lkw-Fahrer verletzt

Pulsnitz. Beim Zusammenstoß eines Sattelschleppers mit einem Linienbus sind am Freitag in Pulsnitz (Landkreis Bautzen) 15 Kinder und der Lkw-Fahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 56 Jahre alte Fernfahrer beim Abbiegen den Bus offenbar nicht rechtzeitig beachtet und war in dessen rechte Seite gefahren.

Zwei Schüler im Alter von 13 und 16 Jahren erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Lkw-Fahrer wurde verletzt. 13 weitere Kinder wurden leicht verletzt. Zunächst war von insgesamt mindestens 11 verletzten Kindern die Rede.

Die leicht verletzten Kinder wurden der Polizei zufolge vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ihren Eltern übergeben. Der 54 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt. Bei dem Bus handelte es sich nach Polizeiangaben nicht um einen Schulbus, aber in dem Bus saßen viele Schulkinder. Die Straße an der Unfallstelle blieb für die Ermittlungen zum Unfallhergang gesperrt und war am Abend wieder frei.

LVZ