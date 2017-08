Sattelzug rast in Stauende – vier Schwerverletzte auf der A14

Halle/Leipzig. Bei einem Unfall auf der A14 bei Halle sind am Montagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden. Gegen 8 Uhr fuhr ein Sattelzug auf Höhe der Abfahrt Halle-Ost in das Ende eines Staus. Drei weitere Lastwagen und ein Kleintransporter wurden dabei beschädigt, wie die Autobahnpolizei in Weißenfels mitteilte. Die Fahrzeuginsassen, drei Männer und eine Frau, mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser nach Leipzig und Halle gebracht werden. Es entstand ein Schaden von rund 350.000 Euro.

Die A14 in Richtung Magdeburg musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde bereits ab dem Schkeuditzer Kreuz auf die A9 umgeleitet. Seit 10 Uhr rollt der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen wieder. Am Mittag dauerten die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch immer an. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.

