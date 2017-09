Schaf löst Polizeieinsatz in Asylunterkunft aus

Neukieritzsch. Ein Schaf hat im Neukieritzscher Ortsteil Großzössen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier hatte sich am Dienstagabend im Hof einer Asylunterkunft verlaufen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Da der Sicherheitsdienst der Einrichtung eine Gefahr für die Bewohner vermutete, riefen Mitarbeiter die Beamten. Diese machten den Eigentümer des Tieres ausfindig.

Da der Mann das Schaf am Abend nicht mehr abholen konnte und es sich auch nicht einfangen ließ, wurde das Hoftor in der Nacht zugesperrt. Der Eigentümer holte das Tier schließlich am Mittwochmorgen ab, so die Polizei.

jhz