Leipzig. Nach den Schüssen bei einer Zwangsräumung im Burgenlandkreis laufen die Ermittlungen zum Geschehen weiter. Gegen den 41 Jahre alten Bewohner des Geländes in Reuden, einem Ortsteil von Elsteraue, wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ob gegen den sogenannten Reichsbürger auch Haftbefehl erlassen werden soll, ist noch nicht entschieden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag in Halle sagte.

Der Mann liege weiter im Krankenhaus, es bestehe derzeit keine Fluchtgefahr. Der Mann war am Donnerstag bei einem Schusswechsel mit dem Spezialeinsatzkommando (SEK) schwer verletzt worden. Drei Beamte wurden leicht verletzt, einer durch die Schüsse. Zudem zog sich eine anwesende Frau leichte Verletzungen zu.

Der 41-Jährige hatte zum Termin der Zwangsräumung 13 Unterstützer um sich geschart, die Steine auf die eintreffenden Polizisten warfen. Der „Reichsbürger“ habe zudem einen Revolver gezogen und die Beamten bedroht. Von wem der Schusswechsel ausging, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Neben versuchten Totschlags werde auch wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizisten sowie Bedrohung gegen den 41-Jährigen und seine Unterstützer ermittelt. Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und kommen regelmäßig mit der Justiz in Konflikt.

LVZ