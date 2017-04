Dresden - . Bei einer Schlägerei mit rund 20 Beteiligten sind in Dresden vier Männer verletzt worden. Sie mussten ärztlich behandelt werden, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen sagte. Die Auseinandersetzung brach am Mittwochabend in der Innenstadt aus. Der Grund für den Streit blieb zunächst unklar. Die Polizei konnte mehrere Personalien aufnehmen.

Von LVZ