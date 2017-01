Bautzen/Borna - . Bei einer Schlägerei zwischen Jugendlichen aus dem linken und rechten Spektrum sind in Bautzen vier Menschen verletzt worden. Die Verletzten seien Mitglieder der Linksjungend, teilte der Landesverband der Linken am Samstag in Dresden mit. Die 15 bis 19 Jahre alten Jugendlichen hätten Prellungen erlitten und in einem Fall einen Kieferbruch. Sie mussten sich ärztlich behandeln lassen. Die Polizei bestätigte, dass es sich um Anhänger aus dem linken Spektrum handelt. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.

Die linken Jugendlichen hatten sich laut Polizei am Freitagabend auf dem Kornmarkt aufgehalten und Alkohol getrunken. Als sich eine Gruppe mit etwa zehn Rechten genähert habe, sei es zunächst zu gegenseitigen Beschimpfungen gekommen. Wenige später gab es die Auseinandersetzungen. Die Linke berichtete, der Angriff sei von vermummten Rechten ausgegangen.

Ein Sprecher der Linken verurteilte den Vorfall: „Wir sind zutiefst schockiert und wütend über diesen Ausbruch rechter Gewalt.“ Seit Monaten sehe sich die Linksjugend Anfeindungen von rechts ausgesetzt, beklagte der Sprecher.

Fahrzeuge der Linken angezündet

Bereits am Vortag war in Borna (Kreis Leipzig) ein Fahrzeug der Linken angezündet worden. Laut Polizei wurden in der Nacht zum Freitag die Reifen in Brand gesetzt. Das Fahrzeug sei völlig zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach seinen Angaben war an dem Transporter ein Plakat der Linken angebracht. Politische Motive würden nun geprüft. Auch hier sei der Staatsschutz eingeschaltet worden.

Von LVZ