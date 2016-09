Trebsen. Ein Elfjähriger ist am Mittwoch an einer Haltestelle in Trebsen bei Grimma (Landkreis Leipzig) von einem Schulbus erfasst und verletzt worden. Der Junge sei durch das Gedränge von rund 50 Schülern mit dem Kopf auf die Fahrbahn gedrückt worden. Die Busfahrerin konnte nach Polizeiangaben trotz geringer Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jugendlichen.

„Jeder will natürlich der erste im Bus sein“, schilderte Polizeisprecher Alexander Bertram die Situation. „Dabei gab es offenbar ein Massengerangel und der Junge stand ganz vorne an der Kante.“ Er musste nach dem Unfall, der sich gegen 13.15 Uhr am Markt ereignete, mit einer Kopfplatzwunde und Knieverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von nöß