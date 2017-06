Audenhain. Am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr brannte es in einem Schuppen am Schwarzen Graben in Audenhain, in dem Holzscheite gelagert waren. Wie die Freiwillige Feuerwehr in Mockrehna informierte, konnte das Feuer mit 500 Liter Wasser gelöscht und somit Schlimmeres vermieden werden. Der Schuppen befand sich in der Nähe eines Wohnhauses.

Polizei und die Feuerwehr sahen sich um Umfeld des Brandortes um und stellten fest, dass möglicherweise ein in der Nähe des Brandortes stehender, noch heißer Grill der Ausgangspunkt gewesen sein könnte, teilte die Polizeidirektion in Leipzig am Mittwoch mit. Die endgültige Ursache werde jetzt von Experten geklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Alarmiert wurden außerdem die Feuerwehren Wildenhain, Klitzschen und Torgau. Letztere konnte den Einsatz wieder abbrechen. Der Brand war der Feuerwehr zunächst als Wohnungsbrand gemeldet worden.

Von nf