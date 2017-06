Grabow. Ein Lastwagen mit Schweinen ist auf der Autobahn 2 bei Grabow (Landkreis Jerichower Land) in Brand geraten. 23 Tiere starben, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach in der Nacht zu Freitag aufgrund eines technischen Defekts an der hinteren Achse eines Anhängers aus.

Der 31 Jahre alte Fahrer sah während der Fahrt Rauch aufsteigen und hielt an. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Tiere mussten in einen anderen Transporter geladen werden. Die Autobahn wurde für etwa vier Stunden in Richtung Berlin teilweise gesperrt. Der Lastwagen mit Anhänger transportierte insgesamt 775 Schweine.

LVZ