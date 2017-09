Schwelbrand in Grechwitz bei Grimma – Haus vorerst unbewohnbar

Wegen eines Schwelbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Grechwitz bei Grimma mussten am Mittwoch-Vormittag die Einsatzkräfte ausrücken. Das Feuer war in der Zwischendecke des Obergeschosses ausgebrochen. Die Mieter mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand, das Haus ist jedoch vorerst unbewohnbar.