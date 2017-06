Leipzig. Ein tragischer Unfall hat sich sich am Pfingstsonntag gegen 23 Uhr auf dem Chemnitzer Südring ereignet. Wie die Polizei am Montag mitteilt, befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Auto den Ring und kollidierte an einer Kreuzungsampel Helbersdorfer Straße mit einem Kleintransporter. Dessen 54-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Auch der Pkw-Fahrer und ein 28-jähriger Insasse des Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.

Der Südring musste zeitweilig in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Von lyn