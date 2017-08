Am Samstagmittag ist es auf der Bundesstraße 184 zwischen Delitzsch und Bitterfeld zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dieser ereignete sich gegen 14.10 Uhr in Höhe des Abzweigs Petersroda in Richtung Roitzsch. Die Polizei ist derzeit noch mit der Unfallaufnahme befasst. Ob es Personenschäden gab, steht derzeit noch nicht fest. Der Verkehr wird durch die Beamten an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

joka