Bad Düben. Schlimmer Unfall: Ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben ist Freitagnachmittag nahe Bad Düben verunglückt. Auf dem Weg zu einem Waldbrand kam es zu dem Unfall auf der B 183, in den das zirka 14 Tonnen schwere Tanklöschfahrzeug mit drei Mann Besatzung verwickelt war. Dabei wurden nach Angaben der Polizei ein 47-jähriger Feuerwehrmann schwer verletzt, vier weitere Personen, darunter zwei weitere Feuerwehrkameraden, leicht verletzt. Sie wurden in Kliniken gebracht beziehungsweise ambulant vor Ort behandelt.

Einsatzfahrzeug kippt um

Das Einsatzfahrzeug war gegen 16.25 Uhr auf der B 183 mit Sondersignal von Bad Düben in Richtung Görschlitz unterwegs. Polizeiangaben zufolge bemerkten zwei ebenfalls in diese Richtung fahrende Pkw-Fahrer das Rettungsfahrzeug und hielten an. Der 47-jährige Feuerwehrmann sei, so die Polizei, aber abrupt nach links ausgewichen, verlor dann offenbar die Kontrolle. Das Löschfahrzeug geriet in den Straßengraben, dann zurück auf die Fahrbahn, wo es mit beiden Pkw kollidierte und im rechten Graben auf die Seite kippte. Der Fahrer wurde im zerstörten Fahrerhaus eingeklemmt. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig, ein Kran der Feuerwehr Leipzig wurde an die Unfallstelle beordert, um das Einsatzfahrzeug zu bergen.

Auf der B 183 nahe Bad Düben ist am Freitag ein Feuerwehrauto schwer verunglückt. Mehrere Menschen wurden verletzt. Zur Bildergalerie

Rund zwei Stunden dauerte es, ehe der Schwerverletzte befreit werden konnte. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden, so die Polizei, leicht verletzt. Ebenso leicht verletzt wurden die Fahrer der beiden beteiligten Pkw, eine 51-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt.

Bundesstraße bis in die Abendstunden gesperrt

Bergungsarbeiten sowie Unfallaufnahme des Unfalldienstes der Polizeidirektion Leipzig dauerten bis in die Abendstunden an. Kurz nach dem Unfall wurden drei Rettungswagen, wenig später auch der Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen. Letzterer rückte dann offenbar wegen einer Unwetterwarnung wieder ab. Des Weiteren wurden auch die Kameraden der Feuerwehr Eilenburg und umliegender Wehren alarmiert.

Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

2013 verunglückte Fahrzeug der Delitzscher Feuerwehr

Der Unfall weckt Erinnerungen im Landkreis Nordsachsen: Am 8. Juni 2013 verunglückten kurz nach acht Uhr morgens insgesamt neun Kameraden der Feuerwehr Delitzsch. Auch sie waren auf dem Weg zu einem Einsatz, wollten nach Löbnitz und sollten dort beim Kampf gegen das Hochwasser helfen. Einer der Kameraden wurde schwer verletzt und konnte erst zwei Jahre später in das Arbeits- und das Feuerwehrleben zurückkehren. Beim Feuerwehrdienst hat der heute 37-Jährige mit Einschränkungen zu kämpfen.

Von Christine Jacob und Kathrin Kabelitz