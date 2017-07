Dresden. Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag auf einen Güterwagon am Bahnhof Dresden-Friedrichstadt geklettert und wurde durch einen Stromschlag schwer verletzt. Er kam der Oberleitung zu nahe. Bevor ihn die Rettungskräfte bergen konnten mussten erst die Oberleitung abgeschaltet und geerdet werden. Der Mann erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in ein Dresdner Krankenhaus eingeliefert. Da der Unfall auf einem Gelände der Bahn stattfand, ermittelt die Bundespolizei zur Unfallursache.

DNN