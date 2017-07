Dresden. Ein sechs Jahre alter Junge ist im Hallenbad Elbamare ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall bereits am Samstag. Das Kind hatte das Bad zusammen mit Angehörigen besucht. Während des Aufenthaltes wurde er leblos im Wasser festgestellt. Ersthelfer brachten das aus Syrien stammende Kind aus dem Wasser. Er wurde reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er allerdings am Dienstag.

Die Polizei hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Dresden die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere wird eine Aufsichtspflichtverletzung geprüft, teilten die Beamten mit.

Von DNN